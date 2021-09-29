Автоэксперт оценил идею повысить штрафы за шумный транспорт

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Повышение штрафов за шумные автомобили или мотоциклы не поможет решить проблему, а люди будут искать способ обойти закон. Такое мнение высказал автоэксперт Павел Будяков.

— Это спровоцирует больше серых направлений в плане обхода закона, потому что многие автомобили фактически никто не будет делать тише. Большинство не откажется от того звука, который их машины сейчас издают, — пояснил эксперт в комментарии порталу «МИР 24».

Он отметил, что нужно выделять специальные зоны в городе, где могли бы собираться любители гонок и подобного транспорта. Ранее это было возможно на Воробьевых горах, Патриарших прудах, но в настоящее время такой возможности нет. А это помогло бы решить проблему гораздо эффективнее, чем новые штрафные санкции.

Ранее стало известно, что в Москве могут ужесточить наказание для владельцев шумного транспорта. ЦОДД начал тестирование специальных камер, измеряющих уровень шума. Камеры планируют устанавливать в тех местах, где местные жители жалуются на постоянный сильный шум от транспортных средств.