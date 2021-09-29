Прокуратуре Московской области исполнилось 99 лет
Прокуратура Московской области в среду, 29 сентября, отмечает свой 99-й день рождения. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.
— 99 лет — цифра красивая и серьезная. Именно столько исполнилось прокуратуре Московской области. Поздравляем! — говорится в сообщении.
В среду, 29 сентября, в Москве провели пожарно-тактические учения по ликвидации огня в высотном здании.
Пожарные отрабатывали действия при возникновении огня в высотке и процесс эвакуации людей. В ходе учений была смоделирована ситуация, при которой якобы поступила заявка о возгорании на 54-м этаже строящегося здания бизнес-центра «Москва-Сити», где могли находиться рабочие.