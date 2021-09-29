Врачи в Подмосковье извлекли фрагмент птичьего позвонка из бронхов пациента

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В Одинцове хирурги вытащили из бронхов мужчины фрагмент птичьего шейного позвонка. Об этом сообщается в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

— В одинцовскую больницу поступил мужчина с жалобами на повышенную температуру, кашель и одышку. В результате проведенной диагностики у пациента выявили посторонний предмет в просвете промежуточного бронха, — сообщается в материале.

Хирургическое вмешательство проходило под чутким руководством мультидисциплинарной врачебной бригады.

— Предметы, попавшие в дыхательные пути, могут вызывать воспалительные изменения легких. Операция прошла при участии мультидисциплинарной бригады врачей, которая наблюдала за состоянием пациента. При помощи эндоскопического оборудования посторонний предмет был удален. Им оказался фрагмент птичьего шейного позвонка, — сообщил заведующий эндоскопическим отделением больницы Аркадий Михалкин.

Отмечается, что самочувствие мужчины хорошее, в скором времени его выпишут, сообщается в пресс-службе.

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