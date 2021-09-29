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Помидоры в России подорожали более чем на 10 процентов за неделю

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Еда
Экономика
Помидоры в России подорожали более чем на 10 процентов за неделю
Фото: Pexels

Помидоры в России подорожали на 10,1 процента за неделю с 21 по 27 сентября текущего года. Об этом свидетельствуют в среду, 29 сентября, данные Росстата.

Цены на куриные яйца выросли на 3,5 процента, цены на мясо кур — на 1,1 процента. Также стоимость говядины, свинины, сосисок и молока поднялась на 0,6 процента, а стоимость сметаны и риса — на 0,5 процента. Кроме того, подорожало сливочное масло, мука, хлеб, чай, пшено, соль, творог и другие продукты.

Сахар-песок подорожал в 36 субъектах России, а картофель — в 31 субъекте страны.

При этом снизились цены на яблоки, морковь, лук, баранину, водку, печенье и шоколадные конфеты, говорится на сайте Росстата.

Последние данные официальной статистики по ценам в России встревожили граждан. Вторая половина августа отозвалась в кошельках очередной дырой в десятую долю процента. Ситуацию не спасли даже подешевевшие в текущем моменте овощи.

По году инфляция и вовсе составила 6,67 процента, бодро взяв планку в 6,6 процента, которая считалась максимумом за последние пять лет. «Вечерняя Москва» поинтересовалась у экспертов, чем вызвано негативное ценовое цунами и чего ждать дальше.

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