Мясной парадокс: кто виноват в подорожании продуктов и как избежать взрывного роста цен

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Последние данные официальной статистики по ценам в России встревожили граждан. Вторая половина августа отозвалась в кошельках очередной дырой в десятую долю процента. Ситуацию не спасли даже подешевевшие в текущем моменте овощи. По году инфляция и вовсе составила 6,67 процента, бодро взяв планку в 6,6 процента, которая считалась максимумом за последние пять лет. «Вечерняя Москва» поинтересовалась у экспертов, чем вызвано негативное ценовое цунами и чего ждать дальше.

Виновника негативной тенденции для кошельков населения нашли быстро. По данным Росстата, ускорение недельной инфляции во многом объясняется высокими темпами роста цен на мясо и мясопродукты: колбаса подорожала на 0,9 процента, сосиски — на 0,8 процента, говядина и свинина — на 0,6 процента, мясо кур — на 0,3 процента.

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Впрочем, не все так однозначно. Руководитель исполнительного комитета Национальной Ассоциации поставщиков, производителей и потребителей мяса и мясопродуктов Сергей Юшин отмечает, что в оптовом сегменте за последние пять лет мясо не подорожало. Хотя в цене поднялись «очень многие его составляющие»: корма, витамины, стоимость которых в некоторых случаях взлетела на сотни процентов, минеральные добавки. В 2020 году, в период разгула эпидемии, во многих зарубежных странах были нарушены производственные цепочки. На больничный уходили «целыми фабриками», что повлекло за собой ценовой взлет в отдельных категориях до 60 процентов. В нашей стране такого, к счастью, не произошло, подчеркнул эксперт.

— Но и в России были свои трудности. Главной проблемой, с которой столкнулись производители, стали болезни. У свиноводов — африканская чума свиней, у птицеводов — птичий грипп. Производители были вынуждены уничтожать поголовье зараженных животных, что, естественно, не могло отрицательным образом не сказаться на предложении, — рассказал Юшин.

Так, в первом квартале резко сократилось производство мяса птицы. Птичий грипп «подкосил» производство на 6,5 процента. Параллельно с сокращением производства ощущались недопоставки импорта, в том числе из Белоруссии. А, по прогнозам эксперта, к объемам производства 2020 года производители смогут вернуться лишь к концу текущего года.

С другой стороны, продолжил эксперт, снижение доходов населения спровоцировали повышенный спрос на мясо птицы и свинины. Объясняется подобный парадокс довольно просто: при одинаковой стоимости овощей и мяса люди выбирают последнее в связи с его более высокой калорийностью и питательностью.

— Из одной курицы вы сможете сварить суп и приготовить второе. А овощи — это вода. Поэтому население, вынужденное экономить, отказывается от дорогой продукции в пользу мяса, — констатировал эксперт.

Второй фактор, сыгравший в пользу возросшего спроса, — теплое лето. Население много времени проводило на природе. Шашлыки, летние кафе, рестораны, разумеется, не могли не отразиться на динамике цен. И, конечно, эта динамика была не в пользу кошельков граждан. Плюс добавим к отдыху на природе вынужденные отпуска внутри страны. Не то чтобы производители оказались не готовы к возросшим потребностям. Просто из-за озвученных выше «болезненных проблем» удовлетворить рынок было непросто, подчеркнул Юшин.

Кроме того, рост цены для конечного потребителя по всем категориям товаров спровоцирован увеличенной себестоимостью продукции.

— Одна только упаковка добавила (к своей цене) от 40 до 100 процентов, — отметил эксперт. — Прибавьте сюда выросшие транспортные расходы — в среднем эта составляющая увеличилась на 10–20 процентов, в отдельных регионах — на 30 процентов. Недорогое мясо птицы такие расходы выдержать просто не может.

Что касается свинины, то в прогнозах прошлого года ассоциация рассчитывала на снижение ее стоимости на 4–5 процентов. Подобный оптимизм был вызван большим приростом производства — ожидался рост на семь процентов. Но у животных случилась африканская чума. Пришлось уничтожить 600 тысяч свиней. В итоге в Центральном федеральном округе, который является основным поставщиком данной продукции, производство упало на 3,5 процента.

— На сегодняшний день нет сомнений, что рост производства возобновится. Птица к концу года должна достигнуть показателей 2020 года, свинина «прирастет» 3–4 процентами (более сильный рост в 7–8 процентов ожидается в следующем году). Производство говядины в нашей стране стабильно, а доля индейки — незначительна, — считает Юшин.

Фото: Екатерина Якель / Вечерняя Москва

Относительно мер, которые необходимо предпринять для стабилизации цен, эксперт отметил, что ни в коем случае нельзя искусственно снижать цены.

— Слишком низкая цена — это главный сигнал того, что скоро цены взлетят вверх, — констатировал он. Низкие цены вынуждают производителей сокращать производство. Порой это ведет к банкротству предприятия. Тормозится развитие отрасли. И далее — по цепочке.

— Необходимо усилить борьбу с болезнями, развивать производство инкубационных яиц, предложение о котором было направлено в правительство еще три года назад, грамотно субсидировать производителей, в том числе, через льготные кредиты, — говорит Юшин.

Мясо — это важнейший продукт — белок. Его потребление в нашей стране составляет 77 килограммов на человека в год. В среднем этот показатель равен 42 килограммам, а в богатых странах — 82 килограмма. И, конечно, этот продукт должен быть доступен всем слоям населения. Для этого нужна адресная поддержка незащищенных граждан: многодетных, пенсионеров, студентов, подчеркнул эксперт.

— Основные факторы, которые способны привести к стабилизации цен, — это рост доходов населения в сочетании с развитием производства, — добавил Юшин.

Что касается прогнозов, то, по его словам, в 2022 году ассоциация ожидает снижения цен на мясную продукцию в оптовом сегменте.

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Молочная продукция внесла в копилку инфляции свои 0,3 процента. Тем не менее представитель Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Мария Жебит отмечает, что темпы роста розничных цен на молочную продукцию в 2020–2021 годах остаются существенно ниже темпов роста себестоимости производства молока и молочной продукции.

— По уровню роста цен год к году молочная продукция замыкает рейтинг продовольственных категорий продукции по годовому приросту розничных цен со значением плюс 3,8 процента, уступая только алкогольным напиткам (плюс 2,2 процента), — отмечает она.

Наблюдаемое снижение цен сельхозпроизводителей на свою продукцию как в растениеводстве, так и в животноводстве носит сезонный характер и в целом традиционно для летнего периода, рассказывает эксперт. При этом важным фактом является то, что высокая себестоимость производства сельхозпродукции, в том числе из-за повышения цен на минеральные удобрения, валютные компоненты и прочие статьи себестоимости не позволяют снижать цены более существенно.

— Цены на промышленные товары, электроэнергию, ГСМ, строительные материалы, оборудование продолжают рост, что неизбежно сказывается на росте себестоимости пищевых продуктов в настоящее время и влияет на уровень будущих затрат, когда приобретаемые материальные запасы будут вовлекаться в производственные процессы, — объясняет Жебит. — В молочной индустрии к росту себестоимости приводит прежде всего увеличение цен на высокобелковые или протеиновые корма, которые формируют уже до 50 процентов себестоимости в молочном животноводстве при сбалансированном рационе животных. Росту себестоимости также способствуют девальвация рубля, продолжающееся удорожание минеральных удобрений, инфляционные процессы.

В результате молочная отрасль сталкивается с резким снижением доходности как в производстве, так и в переработке. Себестоимость выросла резко — в производстве на 18 процентов, в переработке на 6–8 процентов. При этом цены на молочные продукты на полке выросли лишь на 3–4 процента. Ограниченный спрос и сокращение реальных располагаемых доходов населения не позволяют перекладывать растущие издержки на плечи потребителей. Это создает риски для доходности и инвестпривлекательности сектора, — констатирует эксперт.

В этой ситуации производители рассчитывают на поддержку со стороны государства, чтобы избежать негативных последствий для рынка. «Союзмолоко» активно работает с Минсельхозом России для купирования этих рисков. Так, в этом году не только сохранились все меры поддержки сектора, но и проработаны новые направления — выделены капексы переработчикам, расширены направления кредитования, введен льготный лизинг. Если говорить о возможных дополнительных мерах господдержки производителей, то можно было бы увеличить средства, выделенные на субсидию на один литр товарного молока. Этот инструмент всегда отлично поддерживает фермеров в трудные времена, добавила Жебит.

Кроме того, эксперты «Союзмолока» считают, что адресная продовольственная помощь могла бы повысить спрос и покупательскую способность незащищенных слоев населения.

Единственный луч света в темном царстве негативной динамики — цены на плодоовощную продукцию, которые пока держат дефляционное настроение, параллельно снижая и общий конечный результат. Согласно последним данным, в среднем показатель упал на 1,7 процента: морковь подешевела на 7,5 процента, картофель — на 1,9 процента, помидоры — на 1,7 процента, яблоки — на 1,1 процента, огурцы — на 0,7 процента, капуста — на 0,5 процента, репчатый лук — на 0,3 процента.

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По словам директора Национального плодоовощного союза Михаила Глушкова, граждане могут рассчитывать на сезонное снижение цен на продукцию, которая производится в России, до конца сентября — пока идет сбор урожая.

— Пока много предложений, цены на «борщевой набор» расти не будут. Огурцы и помидоры при этом идут по своему графику. На них самые низкие цены сейчас, когда идут поставки из открытого грунта. Их в скором времени сменит тепличная продукция, которая дороже по понятным причинам. Традиционный сезонный рост цен на плодоовощную продукцию начинается с середины октября, — подчеркнул эксперт, добавив, что никто не знает о том, как будет в этом году.

Для того чтобы не спровоцировать рост цен, особенно «взрывного роста», эксперт предположил, что государству необходимо увеличивать производство продукции у национального производителя.

— Необходимо ежегодное субсидирование отрасли, развитие системы хранилищ, внедрение администрирования на уровне рекомендаций. Ведь что произошло, например, с морковкой. В 2019 году ее посеяли очень много. Производители вынуждены были ее продавать ниже себестоимости. А через два года, в 2021-м, урожая 2020-го не хватило. В итоге на прилавках оказалось много импорта. Соответственно, выросла и цена, — разъяснил Глушков, подчеркнув, что производитель должен понимать, в каких объемах в его товаре нуждается потребитель. Именно эти разъяснения и ждут производители от властей.

Проблема хранения — одна из основных для овощей открытого грунта, считает Глушков.

— Одно дело вырастить 2,5 миллиона тонн овощей, а другое — их куда-то вывести и где-то хранить для того, чтобы потреблять не только осенью, но зимой и весной. Конечно, если этот вопрос будет отдельно рассмотрен правительством (увеличена ставка субсидирования, увеличена предельная стоимость хранилищ), люди будут их строить. Само собой цены в этом случае будут ниже весной, потому что мы станем потреблять собственные овощи. Импортные овощи всегда дорогие, — заключил эксперт.

Еще один фактор, который сегодня отражается на стоимости товара, — выборы. По словам главного экономиста «Альфа-банка» Наталии Орловой, выборы создают дополнительные риски. Ретейлеры могут придерживать цены, чтобы затем ускоренно повысить их в четвертом квартале.

— Овощи, несмотря на сезонное снижение цен, тоже играют в эту игру. Овощи — это социальный продукт, поэтому так или иначе государство влияет на их ценообразование. И выборы, конечно, определенную роль в этом тоже играют, — добавляет Глушков.

На текущий момент Центробанк России в 2021 году ожидает инфляцию в размере 5,7–6,2 процента. Показатель в обеих границах повышен на один процент. При этом на 2022 год регулятор смотрит оптимистично: с прогнозируемых ранее четырех процентов инфляция поднялась до 4–4,5.