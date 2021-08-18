«Ждем выборов»: что будет с рублем осенью и нужно ли скупать доллары

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Август — месяц для российской валюты традиционно непростой. С тех пор, как в жизни страны в целом и каждого человека в частности в 1998 году случился дефолт, его призрак неотступно преследует рубль, заставляя в тревоге разглядывать биржевые котировки. Стоит ли нервничать в текущем году и какой сюрприз готовит гражданам осень, разбиралась «Вечерняя Москва».

Мистика призрака, разумеется, здесь ни при чем. Рыночные индикаторы потусторонним силам не подвержены. Да и в современной истории России бывали у национальной валюты неплохие времена, когда ей не только удавалось сохранить свои позиции, но и прибавить в весе. Правда, таковых последних месяцев лета было совсем немного. Оттого, видимо, лучше и помнится негативная тенденция. И все-таки в текущем году у рубля есть все шансы пополнить ряды приятных исключений и, более того, продолжить позитивную динамику в осеннюю пору.

Среди экспертов единого мнения по данному вопросу нет. В беседе с «Вечерней Москвой» они высказали свою позицию, подкрепив ее факторами, которые, по их мнению, способны оказать на российскую национальную валюту ключевое влияние.

По мнению Андрея Хохрина, генерального директора ИК «Иволга Капитал», около 70 рублей за доллар — «нормальная перспективная цель для рубля на горизонте осени».

— Рубль в первую очередь зависим от тенденций внутреннего денежного рынка. А они определяются тремя факторами: инфляцией, ключевой ставкой и размером госдолга или совокупного долга России, включая корпоративный долг. Инфляция стабилизировалась на уровне выше 6 процентов. Вероятно, на этом уровне и останется. Инфляция — верный спутник экономического восстановления. Ключевая ставка, повышение которой призвано тормозить инфляцию, тормозит и экономический рост. Поэтому не ожидаю дальнейшего ее повышения ни 10 сентября (день заседания ЦБ касаемо ключевой ставки — прим. «ВМ»), ни позднее. Долговая нагрузка российской экономики укладывается примерно в 50 процентов ВВП. Так что положение рубля должно быть стабильным, — считает Хохрин.

Ян Арт, эксперт комитета Госдумы по финансовому рынку, считает, что на начало осени российская валюта сохранит текущие позиции: «диапазон 73,4–74 рубля за доллар». Правда, его прогноз для национальной валюты пессимистичен. Из факторов, которые могут негативным образом сказаться на рубле, ключевыми, по его мнению, являются действия Федеральной резервной системы (ФРС) США. В среду, 18 августа, рынок ждет публикации протоколов заседания американского Центробанка, в которых может быть объявлено о сворачивании стимулирующих мер. Данный шаг, по словам Арта, окажет негативное влияние и на рынок в целом, и на рисковые активы, в число которых входит рубль.

Как считает Юрий Юденков, профессор кафедры «финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, на начало осени у рубля есть «прекрасные перспективы сохранить стабильность».

— Ждем выборов. До 20 сентября российская валюта свои позиции не утратит. После выборов будет новая Дума — другая законодательная власть. Неизвестно, останется ли действующее правительство. Все это так или иначе скажется на рубле, — подчеркнул эксперт. — Как поведет себя после выборов российская валюта, сейчас сказать сложно. Впрочем, конец августа — начало сентября все-таки внушают осторожный оптимизм.

Выборы в Госдуму, равно как прочие политические процессы, вряд ли способны повлиять на движение нацвалюты, сказал в свою очередь Хохрин.

— Не поддерживаю расхожее мнение о том, что сейчас власти сдерживают рост доллара, а после выборов отпустят рубль в свободное падение. Просто не вижу ни для того, ни для другого экономического обоснования, — сказал аналитик.

По его прогнозу, рубль сохранит позицию «плюс/минус 70 рублей за доллар» и после голосования.

По мнению Арта, выборы в Госдуму способны оказать влияние на российскую валюту лишь в краткосрочной перспективе. Другое дело, что есть «факторы глобального масштаба», способные серьезно ослабить рубль — до 77–78 единиц за доллар. К таковым проблемным точкам, помимо обозначенных выше действий ФРС, относятся геополитическая ситуация и распространение COVID-19.

— Кроме того, сейчас наша страна сталкивается с нестандартными вызовами: стремительный уход Америки из Афганистана, Китай объявил о подготовке к войне, Украина намерена вернуть Крым, да и Прибалтика никуда не делась. Все это — очень серьезные вызовы, — добавляет Юденков.

Основным фактором риска для рубля является перегрев глобального рынка акций, облигаций и биржевых товаров, считает Хохрин.

— Рост этих рынков — прямое следствие быстрого роста денежной массы как универсального рецепта для экономического подъема после пандемического кризиса. Однако постоянно или долго находиться на достигнутых уровнях в первую очередь акции и облигации (российские ценные бумаги не берем) не могут. Произойдет неизбежная и глубокая просадка. Она вызовет резкий всплеск спроса на основную валюту фондирования: американский доллар. И это должно негативно сказаться на рубле, — констатировал он.

Гендиректор ИК «Иволга Капитал» предположил, что «пара USD/RUB, возможно, окажется ближе к 80 рублям», но такой риск он считает локальным.

— Вообще, из-за тяжелой долговой нагрузки и скачка денежной массы оцениваю доллар как рискованную валюту, которая может и ускорить собственную инфляцию (уже сейчас инфляционный диапазон доллара — 4–5 процентов), и быстро девальвироваться в ответ на необходимость погашать большой объем гособлигаций, — успокоил эксперт.

Как же следует вести себя населению? Является ли текущий период подходящим для покупки валюты или следует подождать дальнейшего развития событий? В этом вопросе единого мнения у экспертов нет.

Арт отмечает, что экономика нашей страны является сырьевой. В подобных реалиях свои накопления надо диверсифицировать.

— Государство же не стесняется хранить средства в золотовалютных резервах, в том числе и в долларах, несмотря на заявления о дедолларизации экономики. Вот буквально вчера, 17 августа, пришла новость о том, что Россия в июне увеличила вложения в казначейские обязательства Минфина США. Немного (на 201 миллион долларов), но увеличила. А это фактически означает, что мы вложили средства в доллары, — констатировал эксперт.

Хохрин в свою очередь считает, что текущий период, скорее всего, не подходит для покупки иностранной валюты.

— И рубль достаточно дешев, и доллары, и евро имеют неопределенное будущее. Доходности высококлассных рублевых облигаций сегодня — 6–8 процентов, даже в ряде случаев 8,5–9 процентов годовых. Долларовые облигации дадут в лучшем случае 3 процента, евровые — около нуля, — сказал Хохрин.

Он также заметил, что рублевая инфляция уже, скорее, достигла своего потолка. Тогда как разгон инфляции или девальвации доллара либо евро может произойти «неожиданно для многих и весьма бурно».

— Так что, покупая валюту сейчас, граждане не получат от нее заметной отдачи, вряд ли выиграют от ее роста по отношению к рублю и имеют риск потерь, — уверен эксперт.