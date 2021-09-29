Мужчина взобрался на 30-метровую высоту в аэропорту Внуково

Фото: Пресс-служба АО «Мосинжпроект»

Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий

В столичном аэропорту Внуково мужчина, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения забрался под крышу на высоту 30 метров. Об этом в среду, 29 сентября, сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, сотрудники аэропорта, оперативные службы и психологи уже прибыли на место происшествия. Все они пытаются безопасно спустить экстремала на землю.

Видео: Telegram-канал Mash

До этого в среду, 22 сентября, на крыше охраняемой высотки в Москве задержали группу руферов. Молодые люди проникли на 48-й этаж охраняемого дома в Мукомольном проезде, чтобы сделать эффектные кадры. Их заметил охранник здания. Он обратился в правоохранительные органы и сообщил, что юноши проникли на крышу незаконно.

Еще раньше, 14 сентября, двадцать человек залезли на звезду на главном здании Московского государственного университета в День города. Как рассказала «Вечерней Москве» одна из участниц подъема, она отправилась на самый верх столичной высотки ради ярких впечатлений и необычных фотографий.