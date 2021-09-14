Участница подъема на главное здание МГУ рассказала, зачем она это сделала

Фото: instagram/alekseikot46

Двадцать человек залезли на звезду на главном здании Московского государственного университета в День города. Об этом стало известно во вторник, 14 сентября. Как рассказала «Вечерней Москве» одна из участниц подъема, она отправилась на самый верх столичной высотки ради ярких впечатлений и необычных фотографий.

По словам девушки, главной целью «вылазки» было получение красивых снимков города.

— Хотелось сделать хорошие фотографии Москвы с нестандартного ракурса, — рассказала она.

Собеседница «ВМ» подчеркнула, что ни она, ни ее друзья не нанесли зданию никакого ущерба. Также девушка призналась, что посещение звезды главного здания МГУ оставило неизгладимые впечатления.

— Красоты утренней Москвы с высоты, несомненно, вызывают яркие эмоции, — заключила она.

При этом собеседница «ВМ» призвала не повторять подобных действий. Она также отметила, что ее родители знают об опасном увлечении.

Звезда главного здания МГУ находится на высоте около 240 метров. В июле сообщалось о задержании сотрудниками Росгвардии руферов, которые незаконно проникли на крышу одной из высоток в центре столицы.