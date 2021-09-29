Залезшего на высоту во Внукове мужчину сняли и передали полиции

Фото: Пресс-служба аэропорта Внуково / corp.vnukovo.ru

Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий

Мужчину, который залез под крышу аэропорта Внуково в Москве, сняли и передали сотрудникам полиции. Об этом в среду, 29 сентября, РИА Новости сообщил источник в экстренных службах.

— Сняли, передали линейному отделу полиции, — сказал собеседник агентства.

Источник также подтвердил, что мужчина действительно находился в состоянии алкогольного опьянения.

Агентство городских новостей «Москва» в свою очередь сообщает, что мужчина оказался иностранцем.

В столичном аэропорту Внуково мужчина забрался под крышу на высоту 30 метров в среду, 29 сентября. На месте происшествия работали сотрудники аэропорта, оперативные службы и психологи.

Видео: Telegram-канал Mash

До этого в среду, 22 сентября, на крыше охраняемой высотки в Москве задержали группу руферов. Молодые люди проникли на 48-й этаж охраняемого дома в Мукомольном проезде, чтобы сделать эффектные кадры. Их заметил охранник здания. Он обратился в правоохранительные органы и сообщил, что юноши проникли на крышу незаконно.