Стало известно, зачем испанец забрался на высокую конструкцию в аэропорту Внуково
Стало известно, зачем иностранец залез на 30-метровую высоту в столичном аэропорту Внуково. Об этом в среду, 29 сентября, сообщает Telegram-канал «112».
По данным СМИ, мужчина провел в аэропорту уже три дня.
Отмечается, что он является гражданином Испании. Его вылет на родину должен был состояться только 3 октября. Мужчина пытался обменять билет на талон с более ранней датой, однако его попытки не увенчались успехом.
Залезая на опасную высоту, молодой человек пытался привлечь внимание к своей проблеме.
До этого сообщалось, что нарушителя передали полиции.
В столичном аэропорту Внуково мужчина забрался под крышу на высоту 30 метров в среду, 29 сентября. На месте происшествия работали сотрудники аэропорта, оперативные службы и психологи.