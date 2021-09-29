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Стало известно, зачем испанец забрался на высокую конструкцию в аэропорту Внуково

Полина Долганова

Происшествия
Стало известно, зачем испанец забрался на высокую конструкцию в аэропорту Внуково
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. ТуполеваКарта всех событий

Стало известно, зачем иностранец залез на 30-метровую высоту в столичном аэропорту Внуково. Об этом в среду, 29 сентября, сообщает Telegram-канал «112».

По данным СМИ, мужчина провел в аэропорту уже три дня.

Отмечается, что он является гражданином Испании. Его вылет на родину должен был состояться только 3 октября. Мужчина пытался обменять билет на талон с более ранней датой, однако его попытки не увенчались успехом.

Залезая на опасную высоту, молодой человек пытался привлечь внимание к своей проблеме.

Видео: Telegram-канал Mash

До этого сообщалось, что нарушителя передали полиции.

В столичном аэропорту Внуково мужчина забрался под крышу на высоту 30 метров в среду, 29 сентября. На месте происшествия работали сотрудники аэропорта, оперативные службы и психологи.

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