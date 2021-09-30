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Ким Чен Ын сообщил о готовности возобновить каналы связи с Сеулом в октябре

Виктория Сикерина

Политика
Ким Чен Ын сообщил о готовности возобновить каналы связи с Сеулом в октябре
Фото: Cкриншот с YouTube / Bloomberg TV Markets and Finance

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын заявил о готовности возобновить каналы связи с Южной Кореей. Об этом сообщили в четверг, 30 сентября, в агентстве Ренхап.

— Лидер Северной Кореи заявил, что межкорейские каналы связи будут восстановлены с начала октября, — написали в сообщении.

Также президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время выступления на Генеральной Ассамблеи ООН предложил закончить войну на полуострове в присутствии США и Китая. Лидер государства отметил, что такое решение позволит развить денуклеаризацию на Корейском полуострове.

При этом сестра лидера КНДР Ким Е Чжон добавила, что Северная Корея готова не только на мирное соглашение с Южной Кореей, но и на восстановление связи и проведение саммита руководителей государств.

Однако, по ее мнению, такое будет возможно лишь после достижения взаимоуважения со стороны обеих стран, передает РИА Новости.

В среду, 29 сентября, КНДР впервые испытала недавно разработанную гиперзвуковую ракету «Хвасон-8». Ракета была разработана Академией военных наук Северной Кореи.

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