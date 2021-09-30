Пасхальное яйцо Фаберже выставили на торги в столице за 28 миллионов рублей

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Пасхальное яйцо работы Карла Фаберже выставили на аукционе в Москве. Об этом сообщили в четверг, 30 сентября, в пресс-службе аукционного дома «Литфонд».

В учреждении отметили, что данный экспонат принадлежал императрице Марии Федоровне. На торгах также представят и другие раритеты из дома Романовых.

— В Аукционном доме «Литфонд» 30 сентября пройдут торги исторических предметов, связанных с русской императорской фамилией. Общая стоимость редкостей, выставленных на аукцион, составляет около 300 миллионов рублей, — заявили в пресс-службе.

Пасхальное яйцо Карл Фаберже выполнил из золота. До российской императрицы оно принадлежало известному финансисту из Греции Дмитрию Мавромматису.

Также на торги выставят икону, которую в 1891 году подарили императору Александру III и его жене Марии Федоровне на юбилей венчания. Раритет оценили в восемь миллионов рублей.

На официальном сайте аукционного дома заключили, что в торгах примут участие ценные книги, документы, письма, автографы, фотокарточки, а также предметы живописи, графики и декоративно-прикладного искусства.

Во вторник, 28 сентября, в аукционном доме Bruun Rasmussen рассказали, что кассету с невышедшей песней и интервью британского музыканта Джона Леннона продали на аукционе за 370 тысяч датских крон.