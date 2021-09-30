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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал намерения талибов*

Виктория Сикерина

Политика
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал намерения талибов*
Фото: chechnya.gov.ru / Глава Чеченской Республики

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров оценил действия радикального движения «Талибан»*. Свое мнение он выразил на персональной странице в Instagram в четверг, 30 сентября.

Рамзан Кадыров заявил о желании, чтобы все «мусульмане жили в мире и согласии с остальными народами и конфессиями».

— Если они действительно будут осуществлять в жизнь все положительные идеи, о которых заявляют, то я такое поддерживаю, — заявил глава Чечни.

При этом он назвал данный вопрос международным.

Также Рамзан Кадыров подчеркнул, что «Талибан»* запрещен на территории РФ, однако, представители этого движения выступают «против любых террористических группировок и призывают бороться с ними», передает издание «Lenta.ru».

— Если у них будет соблюдаться закон и международное право, будет строгое следование конституции, — я буду рад, — подытожил глава Чеченской Республики.

Во вторник, 21 сентября, Рамзан Кадыров заявил, что слова президента США Джо Байдена о секс-меньшинствах в регионе являются странными и вздорными. По его словам, в Чечне нет геев, и Байден может сам убедиться в этом, если приедет в Чеченскую Республику.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.

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