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Около тысячи иностранных граждан сделали прививку против коронавируса в Хабаровском крае

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Около тысячи иностранных граждан сделали прививку против коронавируса в Хабаровском крае
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Почти тысяча иностранцев из Японии, Китая и стран Средней Азии вакцинировались от коронавирусной инфекции в Хабаровском крае. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев.

— Мы прививаем иностранных граждан — из Японии, Китая и Средней Азии. В наших краевых поликлиниках поставили вакцину «Спутник V» уже 926 человек, — заявил глава края.

По словам Михаила Дегтярева, из Средней Азии в основном сделали прививку трудовые мигранты, которые приехали в Хабаровский край на заработки.

При этом среди граждан Японии и Китая много сотрудников компаний. Также некоторые из привитых сделали это из-за «вакцинного» туризма.

РИА Новости добавило, что в июне 2021 года президент РФ Владимир Путин постановил министрам организовать «вакцинный» туризм, то есть платную прививку от COVID-19 на территории России для иностранных граждан.

В среду, 29 сентября, министерство здравоохранения России предложило разрешить ввоз в страну незарегистрированных лекарств. Они пойдут в клиники международного медицинского медкластера в Сколкове.

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