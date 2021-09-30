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Михаил Дегтярев сообщил о планируемой реновации в Хабаровском крае

Виктория Сикерина

Общество
Михаил Дегтярев сообщил о планируемой реновации в Хабаровском крае
Фото: khabkrai.ru

Власти планируют реализовать программу реновации жилищного фонда в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев.

По его словам, в настоящий момент министерство России по развитию Дальнего Востока разрабатывает план осуществления данной программы.

— Мы говорим о реновации двух городов Хабаровского края. Это Комсомольск-на-Амуре и Хабаровск. В данный момент Минвостокразвития России эту работу начало. Мы свои предложения готовим, — заявил глава края.

Михаил Дегтярев добавил, что реализация программы реновации улучшит и обновит инфраструктуру ЖКХ, общественные зоны и транспортную систему. При этом в городах начнется комплексное развитие и расселение аварийного жилищного фонда, передает РИА Новости.

Также в четверг, 30 сентября, губернатор края Михаил Дегтярев рассказал, что почти тысяча иностранных граждан из Японии, Китая и стран Средней Азии вакцинировались от коронавирусной инфекции в Хабаровском крае. Некоторые из иностранцев сделали это в рамках «вакцинного» туризма.

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