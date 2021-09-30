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Одной из основных причин стресса жители России назвали денежные средства

Виктория Сикерина

Общество
Одной из основных причин стресса жители России назвали денежные средства
Фото: Пресс-служба Госдумы

Более 70 процентов мужчин и 80 процентов женщин, которые проживают на территории РФ, беспокоятся из-за финансов. Такие данные опубликовали в четверг, 30 сентября, в исследовании Райффайзенбанка.

По данным анализа, опрос провели среди полутора тысяч жителей мегаполисов старше 20 лет.

— Деньги — одна из главных причин стресса для опрошенных россиян. Так, 76 процентов мужчин и 80 процентов женщин сказали, что испытывают беспокойство из-за финансовых вопросов постоянно или время от времени, — пояснили в исследовании.

Отмечается, что среди опрошенных девушек лишь три процента никогда не думают о денежных средствах. Такой показатель среди мужчин равен шести процентам.

При этом опрос показал, что мужчины чаще нервничают из-за пропущенных платежей по кредиту или ипотеке.

Агентство экономической информации «Прайм» со ссылкой на исследование заключило, что среди респондентов 85 процентов мужчин и 78 процентов женщин назвали деньги своим главным фактором стресса и тревоги.

В среду, 29 сентября, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг рассказал, что держать себя в тонусе и не давать себе входить в депрессию помогут прогулки на свежем воздухе, соблюдение режима дня, а также время, проведенное вместе с друзьями.

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