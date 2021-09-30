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Москвичам рассказали, как в ближайшие годы свяжут между собой направления МЦД

Полина Долганова

Город
Москвичам рассказали, как в ближайшие годы свяжут между собой направления МЦД
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Двенадцать транспортно-пересадочных узлов появится в Москве с запуском МЦД-3 и МЦД-4. Все эти ТПУ позволят горожанам пересаживаться между направлениями первых четырех Московских центральных диаметров. Об этом в четверг, 30 сентября, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— Продолжаем создавать транспортный каркас, в столице ведутся масштабнейшие работы по модернизации железнодорожной инфраструктуры. Они позволят запустить еще два диаметра, а также соединить все четыре диаметра в единую новую городскую железнодорожную сеть, — отметил заммэра.

Так, например, в настоящее время пассажиры тратят около тридцати минут своей жизни, чтобы добраться от станции Дегунино МЦД-1 до Щукинской МЦД-2. При этом горожане дважды совершают пересадку. В будущем москвичи смогут сэкономить около 10 минут своего времени, делая при этом одну пересадку, пересев на станции Дмитровская МЦД-2.

Комфортный маршрут также ожидает и тех, кто ездит от Тимирязевской МЦД-1 до Курской МЦД-2. В настоящее время москвичам приходится делать три пересадки на этом пути. С появлением пересадочного пункта на станции Дмитровская путь горожан сократиться с 32 до 23 минут, а пересадка будет всего одна, рассказали на официальном портале мэра Москвы.

Российский университет транспорта (МИИТ) в текущем году отмечает свое 125-летие. Именно в этом учебном заведении готовят будущих высококвалифицированных специалистов транспортной отрасли Москвы. Ректор РУТ (МИИТ) Александр Климов рассказал, чем занимаются студенты университета и что ждет транспортную систему Москвы в будущем.

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