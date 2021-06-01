Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Психолог рассказала, как поддержать человека, у которого умер близкий

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Психолог рассказала, как поддержать человека, у которого умер близкий
Фото: pixabay.com

Потеря близкого человека — это большая трагедия. И сложность заключается не только в том, чтобы принять эту боль и научиться с ней жить. Нелегко приходиться друзьями и близким того, кто понес невосполнимую утрату. Очень часто люди не находят правильных слов или вовсе прекращают общение с горюющим, потому что не знают как его поддержать, либо становятся навязчиво заботливыми и сочувствующими, что только раздражает.

По словам профессионального семейного психолога Татьяны Потемкиной, окружающие горюющего люди не должны проявлять равнодушие к его трагедии.

— Ни в коем случае нельзя обесценивать эти переживания. Фраза «Возьми себя в руки, будь сильнее» абсолютно неприемлема, поскольку то, что произошло с человеком, случилось помимо его воли. Это эмоциональный процесс, через который проходит каждый из нас. Дайте возможность тому, кто в трауре, высказаться, выплакаться, поддержите все его разговоры об усопшем, — сказала специалист в разговоре с «Вечерней Москвой».

Эксперт рекомендует не игнорировать просьбы тоскующего, максимально окружить его заботой и не оставлять в одиночестве:

— Будьте бдительны, так как в отчаянии и в порыве печали тоскующий может совершить необдуманные поступки. Постарайтесь все свое свободное время проводить с ним, если есть такая возможность. Пусть человек чувствует, что он не брошен на произвол судьбы и у него есть поддержка.

В качестве терапии для самого горюющего может стать встреча с друзьями и хорошими знакомыми умершего, которые смогут разделить его боль.

— Они часть тоски у вас заберут, этот процесс совместного проживания беды окажет некий психотерапевтический эффект, после которого станет немного легче.

В то же время Потемкина отметила, что сложный процесс проживания беды занимает длительное время — от года до трех лет. В случае, когда все упомянутые методы не оказывают должного эффекта, собеседница «ВМ» рекомендует обращаться к помощи специалистов, чтобы переживания не переросли в депрессию.

Также психолог назвала этапы проживания горя, которые проходит каждый человек, переживающий утрату.

Читайте также:
ПсихологиСмертьдепрессия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Вера Москвина
Вера Москвина

Как обуздать ретивого дворника

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Странная история в русском хоккее

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный немецкий вопрос: третьим будешь?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

«Северный поток»: и снова санкции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — время ответственности человека перед творением

Все мнения
О проекте