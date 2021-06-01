Психолог рассказала, как поддержать человека, у которого умер близкий

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Потеря близкого человека — это большая трагедия. И сложность заключается не только в том, чтобы принять эту боль и научиться с ней жить. Нелегко приходиться друзьями и близким того, кто понес невосполнимую утрату. Очень часто люди не находят правильных слов или вовсе прекращают общение с горюющим, потому что не знают как его поддержать, либо становятся навязчиво заботливыми и сочувствующими, что только раздражает.

По словам профессионального семейного психолога Татьяны Потемкиной, окружающие горюющего люди не должны проявлять равнодушие к его трагедии.

— Ни в коем случае нельзя обесценивать эти переживания. Фраза «Возьми себя в руки, будь сильнее» абсолютно неприемлема, поскольку то, что произошло с человеком, случилось помимо его воли. Это эмоциональный процесс, через который проходит каждый из нас. Дайте возможность тому, кто в трауре, высказаться, выплакаться, поддержите все его разговоры об усопшем, — сказала специалист в разговоре с «Вечерней Москвой».

Эксперт рекомендует не игнорировать просьбы тоскующего, максимально окружить его заботой и не оставлять в одиночестве:

— Будьте бдительны, так как в отчаянии и в порыве печали тоскующий может совершить необдуманные поступки. Постарайтесь все свое свободное время проводить с ним, если есть такая возможность. Пусть человек чувствует, что он не брошен на произвол судьбы и у него есть поддержка.

В качестве терапии для самого горюющего может стать встреча с друзьями и хорошими знакомыми умершего, которые смогут разделить его боль.

— Они часть тоски у вас заберут, этот процесс совместного проживания беды окажет некий психотерапевтический эффект, после которого станет немного легче.

В то же время Потемкина отметила, что сложный процесс проживания беды занимает длительное время — от года до трех лет. В случае, когда все упомянутые методы не оказывают должного эффекта, собеседница «ВМ» рекомендует обращаться к помощи специалистов, чтобы переживания не переросли в депрессию.

Также психолог назвала этапы проживания горя, которые проходит каждый человек, переживающий утрату.