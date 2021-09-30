Врач объяснила, как распознать дефицит железа в организме

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На недостаток железа в организме человека могут указываться такие симптомы как повышенная утомляемость, бледность кожных покровов и плохой аппетит. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Она отметила, что признаки дефицита железо проявляются не сразу, а постепенно.

— Это может выражаться повышенной раздражительностью, быстрой утомляемостью и образованием язвочек на слизистых участках, — отметила специалист.

О нехватке этого важного микроэлемента могут сигнализировать краткие кровопотери, ломкость волос и ногтей, апатия, бледность кожи, языка и ладоней.

Кроме того, Елена Соломатина назвала топ-5 главных витаминов для мужчин, среди которых витамины группы E, B, A, С и D. Этот набор следует принимать, чтобы уменьшить развитие тяжелых заболеваний и улучшить функции организма. По словам специалиста, витаминные комплексы особенно полезно принимать осенью.