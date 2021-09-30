Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

ТЦ «Авиапарк» могут закрыть на 90 суток за несоблюдение масочного режима

Полина Долганова

Происшествия
ТЦ «Авиапарк» могут закрыть на 90 суток за несоблюдение масочного режима
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Торговый центр «Авиапарк» в Москве могут закрыть на 90 суток за нарушение масочного режима в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщили в Telegram-канале «Московские новости».

Отмечается, что нарушения были зафиксированы среди продавцов на кассах в отдельных магазинах торгового центра, а также у многочисленных посетителей торгового комплекса.

Видео: Telegram-канал «Московские новости»

Теперь «Авиапарку» грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей. В том случае, если будет установлен факт причинения вреда здоровью из-за несоблюдения масочного режима, центр могут оштрафовать на сумму до миллиона рублей или закрыть его на 90 суток.

28 сентября столичные власти сообщили об усилении контроля за масочным режимом в общественных местах — рейды в торговых и развлекательных заведениях города участятся.

Проверки проводят сотрудники Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) и Роспотребнадзора совместно с полицией. Под пристальным вниманием людей в форме — магазины, точки общепита, торгово-развлекательные центры и другие места скопления людей. Отдельно проходят проверки на транспорте, где штраф за отсутствие маски составляет пять тысяч рублей. Санкции для нарушителей в общественных местах — четыре тысячи рублей.

Читайте также:
Штрафызакрытиемасочный режим
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Вера Москвина
Вера Москвина

Как обуздать ретивого дворника

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Странная история в русском хоккее

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный немецкий вопрос: третьим будешь?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

«Северный поток»: и снова санкции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — время ответственности человека перед творением

Все мнения
О проекте