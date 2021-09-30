ТЦ «Авиапарк» могут закрыть на 90 суток за несоблюдение масочного режима

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Торговый центр «Авиапарк» в Москве могут закрыть на 90 суток за нарушение масочного режима в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщили в Telegram-канале «Московские новости».

Отмечается, что нарушения были зафиксированы среди продавцов на кассах в отдельных магазинах торгового центра, а также у многочисленных посетителей торгового комплекса.

Видео: Telegram-канал «Московские новости»

Теперь «Авиапарку» грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей. В том случае, если будет установлен факт причинения вреда здоровью из-за несоблюдения масочного режима, центр могут оштрафовать на сумму до миллиона рублей или закрыть его на 90 суток.

28 сентября столичные власти сообщили об усилении контроля за масочным режимом в общественных местах — рейды в торговых и развлекательных заведениях города участятся.

Проверки проводят сотрудники Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) и Роспотребнадзора совместно с полицией. Под пристальным вниманием людей в форме — магазины, точки общепита, торгово-развлекательные центры и другие места скопления людей. Отдельно проходят проверки на транспорте, где штраф за отсутствие маски составляет пять тысяч рублей. Санкции для нарушителей в общественных местах — четыре тысячи рублей.