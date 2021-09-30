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Жителям Подмосковья пояснили, как отстоять свои права в случае конфликта с водителем маршрутки

Ирина Игнатенко

Общество
Жителям Подмосковья пояснили, как отстоять свои права в случае конфликта с водителем маршрутки
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

В последнее время выросло число конфликтных ситуаций между водителями маршруток и пассажирами. Жителям Подмосковья дали советы, как отстоять свои права в спорной ситуации и куда можно направить жалобу.

Чаще всего конфликтные ситуации связаны с оплатой и отказом принимать льготные документы.Депутат Мособлдумы Николай Черкасов отмечает, что если водитель не соблюдает правила перевозки, необходимо зафиксировать нарушение.

— В маршрутках обычно размещен телефон транспортной компании. Следует зафиксировать нарушение, например, снять на видео, а затем сообщить по этому телефону или по электронной почте, — пояснил он в комментарии порталу «Подмосковье сегодня».

Если компания не отреагировала на обращение стоит обратиться в прокуратуру с письменным обращением.

Николай Черкасов отметил, что в настоящее время прорабатывается вопрос о том, как снизить число подобных стычек. По мнению эксперта, нужно аннулировать лицензии транспортным компаниям, допускающим многочисленные нарушения.

29 сентября вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр выступил с предложением оснастить видеонаблюдением весь общественный транспорт. Это поможет повысить безопасность пассажиров.

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