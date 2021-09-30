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Врач назвала необходимый для курильщиков витамин

Анастасия Колоскова

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Врач назвала необходимый для курильщиков витамин
Фото: pixabay.com

Страдающим от никотиновой зависимости людям следует добавить в свой рацион продукты, богатые витамином C. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

— Кстати, если вы курильщик, но пока не можете бросить эту привычку, не лишним будет прием витаминов группы С, а также продуктов, в которых они имеются. Дело в том, что именно эти микроэлементы значительно снижают вред, который наносит человеческому организму никотин, — отметила специалист.

Она добавила, что этот витамин помогает предотвратить болезни сосудов, нормализовать давление и снизить уровень холестерина в крови.

Диетолог порекомендовала включить в рацион больше фруктов, овощей и ягод.

Она уточнила, что наиболее полезным в этом отношении является болгарский красный перец, в котором содержится три суточных нормы витамина С.

— А если вы его заморозите в открытом виде, то он будет содержать 15 суточных норм полезного вещества, — добавила Соломатина.

Соломатина также назвала признаки дефицита железа в организме и рассказала, при помощи каких продуктов питания можно повысить его уровень.

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