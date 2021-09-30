СМИ: Европа просит у РФ дополнительные поставки угля

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Производители электроэнергии из Европы просят у России увеличить поставки угля, чтобы справиться с кризисом на фоне рекордно высоких цен на газовое топливо. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителей двух российских компаний.

По словам источников, положение Европы усложняется тем, что перед началом зимнего сезона европейские газовые хранилища заполнены лишь частично, а возобновляемые источники энергии не могут удовлетворить спрос. Приближение холодов усиливает потребность в помощи со стороны РФ.

— Если все европейские коммунальные службы перейдут на уголь, это приведет к огромному всплеску спроса на уголь, который Россия в одиночку не сможет обеспечить в такой короткий срок, — отметила главный аналитик Wood Mackenzie Ltd. в Хьюстоне Наталья Тюрина.

По ее словам, Европе также могут понадобиться поставки угля из других стран, например, из США.

Зависимость европейских производителей от угля также усложняет переговоры по важным вопросам климатической сферы, так как до встречи COP26 в Глазго остались считаные дни.

Отмечается, что в Уральской горно-металлургической и Сибирской угольной энергетической компаниях отказались от комментариев по данному вопросу, пишет ТАСС.

Стоимость газового топлива в Европе обновила исторический максимум и составила 1101,6 доллара за тысячу кубических метров в ходе торгов в четверг, 30 сентября. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Иными словами, стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF достигла 91,845 евро за мегаватт в час. Общий рост цены на голубое топливо с начала четверга составил примерно пять процентов.