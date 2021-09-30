Брынцалова переизбрали на должность спикера Московской областной думы

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Депутата Московской областной думы от партии «Единая Россия» Игоря Брынцалова переизбрали на должность председателя областного парламента. Депутаты приняли решение единогласно. Об этом стало известно в четверг, 30 сентября.

Брынцалова переизбрали после того, как ведущая заседания депутат Лидия Антонова приняла постановление о регистрации фракции в думе.

— Мы будем придерживаться посланий президента, как это было всегда, обращений губернатора — это будет основа для того, чтобы планировать и организовывать нашу совместную работу, — заявил Брынцалов в ходе первого заседания областного парламента седьмого созыва.

До этого он занимал должность председателя Московской областной думы в шестом созыве, передает РИА Новости.

Накануне в Московской областной думе отметили, что новому созыву только предстоит сформировать план мероприятий и законодательной работы. Однако приоритетом станет работа над областным бюджетом на ближайшие три года.

В среду, 29 сентября, депутаты Московской городской думы во время первого после летнего перерыва заседания приняли в первом чтении поправки к столичному законодательству об усилении ответственности за нарушение тишины и покоя в ночное время.