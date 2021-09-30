Брынцалова переизбрали на должность спикера Московской областной думы
Депутата Московской областной думы от партии «Единая Россия» Игоря Брынцалова переизбрали на должность председателя областного парламента. Депутаты приняли решение единогласно. Об этом стало известно в четверг, 30 сентября.
Брынцалова переизбрали после того, как ведущая заседания депутат Лидия Антонова приняла постановление о регистрации фракции в думе.
— Мы будем придерживаться посланий президента, как это было всегда, обращений губернатора — это будет основа для того, чтобы планировать и организовывать нашу совместную работу, — заявил Брынцалов в ходе первого заседания областного парламента седьмого созыва.
До этого он занимал должность председателя Московской областной думы в шестом созыве, передает РИА Новости.
Накануне в Московской областной думе отметили, что новому созыву только предстоит сформировать план мероприятий и законодательной работы. Однако приоритетом станет работа над областным бюджетом на ближайшие три года.
В среду, 29 сентября, депутаты Московской городской думы во время первого после летнего перерыва заседания приняли в первом чтении поправки к столичному законодательству об усилении ответственности за нарушение тишины и покоя в ночное время.