СМИ: Вице-президент Сбербанка предположительно скрывается от следствия

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Бывший заместитель главы Министерства просвещения и вице-президент Сбербанка РФ Марина Ракова не пришла на допрос, отключила телефоны, перестала общаться с родственниками и не явилась на работу. Предположительно, она скрывается от следственных органов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Ракова со вчерашнего вечера скрывается от органов следствия. Днем 29 сентября Марина Николаевна была вызвана на повторный допрос. Вчера вечером следственная группа пыталась выйти с ней на связь. Она выключила все телефоны и покинула место жительства, — цитирует источник издание.

По его словам, в настоящее время розыском Раковой занимаются следователи. По одной из версий, женщина может находиться в Московской области. Источник отметил, что она пока не пересекала границу РФ, а столичное ГУ МВД просит сообщить о нахождении Раковой всем, кто обладает какой-либо информацией.

29 сентября стало известно, что вице-президент Сбербанка Марина Ракова подозревается в хищении более 50 миллионов рублей.

30 сентября источник в правоохранительных органах сообщил, что у Раковой и у ее окружения провели обыски.