Готовившие теракты в Москве террористы получили сроки до 25 лет колонии

Фото: teplystan.mos.ru

Россия, Москва, Профсоюзная улица Карта всех событий

Второй западный окружной военный суд приговорил пятерых участников террористической организации «Исламское государство»* к длительным срокам заключения. По данным ФСБ, они готовили подрывы зданий полиции и школы в Москве. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в четверг, 30 сентября, в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, они готовились взорвать отдел полиции и школу на Профсоюзной улице в Москве.

На допросе мужчина признался, что вступил в террористическую организацию в одной из столичных квартир на Университете. После этого он привел туда еще двух человек, которые тоже дали клятву и вступили в организацию.

Видео: Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ

По словам задержанного, в назначенный день они должны были поехать к тайнику и забрать оттуда деньги, бомбу и оружие.

— За совершение преступлений по статьям «Организация деятельности террористической организации» и «Террористический акт» УК РФ суд приговорил Алибекова И. А. к 25 годам лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей, Азизова М. Р. и Баходурова Ф. Д. — к 18 годам и штрафу в размере 250 тысяч рублей каждому, Шахмедова Т. И. — к 19 годам и штрафу в размере 250 тысяч рублей и Мамурова У. К. — к 18 годам лишения свободы, — рассказали в пресс-службе ФСБ.

Видео: Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ

После реализации преступного замысла все пятеро собирались выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористических структур, заключили в ведомстве.

30 сентября сообщалось, что сотрудники ФСБ России задержали во Владивостоке главаря неонацистской группировки, который готовил теракт.

Злоумышленник оказался лидером регионального объединения «Правые приморья» в возрасте 21 года. Террористический акт он хотел совершить с помощью самодельного взрывного устройства.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда РФ.