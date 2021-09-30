Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичам пообещали «марсианский» октябрь

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Москвичам пообещали «марсианский» октябрь
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Октябрь в столице будет теплым, пыльным и скупым на осадки. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сравнив эти погодные условия с атмосферой на Марсе.

— Октябрь будет «марсианский». Атмосфера на Марсе, как известно, с очень низкой влажностью и постоянно летающей взвесью пыли. Октябрь будет противоположностью дождливому сентябрю. Сухой, особенно это касается первой половины месяца, дефицит осадков будет достигать 40–60 процентов, с взвесью пыли, — цитирует синоптика РИА Новости.

По его словам, температура воздуха в первой половине месяца будет на 0,5–1 градус выше нормы.

Тишковец добавил, что вторая половина октября будет полностью соответствовать нормальным показателям и по температуре, и по осадкам.

Синоптик отметил, что средняя октябрьская температура для столицы составляет днем плюс 8,2 градуса, а ночью — плюс 2,1 градуса. А норма осадков — 59 миллиметров. Он уточнил, что в первые недели месяца листва вряд ли опадет, так как в Москве будет властвовать антициклон с высоким атмосферным давлением и несильным ветром.

Кроме того, метеоролог рассказал, что не стоит ждать от месяца минусовых температур, и предположил, что в октябре будет держаться золотая осень.

— Октябрь, поскольку он будет «марсианский», имеет претензию на большее количество солнечных дней, которых по норме в октябре — максимум два дня, — заключил Тишковец.

До этого в беседе с «Вечерней Москвой» Евгений Тишковец рассказал, какой будет в Москве зима. По его словам, она будет наступать постепенно и «строго по климатическому графику». Он заверил, что никаких серьезных аномалий ожидать не стоит.

Читайте также:
ПогодаОсеньОктябрь
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Вера Москвина
Вера Москвина

Как обуздать ретивого дворника

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Странная история в русском хоккее

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный немецкий вопрос: третьим будешь?

Все мнения
О проекте