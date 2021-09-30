Москвичам пообещали «марсианский» октябрь

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Октябрь в столице будет теплым, пыльным и скупым на осадки. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сравнив эти погодные условия с атмосферой на Марсе.

— Октябрь будет «марсианский». Атмосфера на Марсе, как известно, с очень низкой влажностью и постоянно летающей взвесью пыли. Октябрь будет противоположностью дождливому сентябрю. Сухой, особенно это касается первой половины месяца, дефицит осадков будет достигать 40–60 процентов, с взвесью пыли, — цитирует синоптика РИА Новости.

По его словам, температура воздуха в первой половине месяца будет на 0,5–1 градус выше нормы.

Тишковец добавил, что вторая половина октября будет полностью соответствовать нормальным показателям и по температуре, и по осадкам.

Синоптик отметил, что средняя октябрьская температура для столицы составляет днем плюс 8,2 градуса, а ночью — плюс 2,1 градуса. А норма осадков — 59 миллиметров. Он уточнил, что в первые недели месяца листва вряд ли опадет, так как в Москве будет властвовать антициклон с высоким атмосферным давлением и несильным ветром.

Кроме того, метеоролог рассказал, что не стоит ждать от месяца минусовых температур, и предположил, что в октябре будет держаться золотая осень.

— Октябрь, поскольку он будет «марсианский», имеет претензию на большее количество солнечных дней, которых по норме в октябре — максимум два дня, — заключил Тишковец.

До этого в беседе с «Вечерней Москвой» Евгений Тишковец рассказал, какой будет в Москве зима. По его словам, она будет наступать постепенно и «строго по климатическому графику». Он заверил, что никаких серьезных аномалий ожидать не стоит.