Велосипедист и мотоциклист столкнулись на юге Москвы

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, Пролетарский проспект, 24Б Карта всех событий

В результате столкновения велосипедиста и мотоциклиста на юге Москвы водители обоих транспортных средств получили травмы. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

Инцидент произошел возле дома 24б по Пролетарскому проспекту.

— Водитель мотоцикла «Ямаха» совершил наезд на велосипедиста, переезжавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, — говорится в сообщении официального Telegram-канала ведомства.

В результате оба участника аварии получили нетяжелые травмы. Их госпитализировали.

Сотрудники Госавтоинспекции установят все обстоятельства ДТП.

До этого сообщалось, что столичная ГИБДД подвела итоги за восемь месяцев текущего года, согласно которым Новая Москва оказалась территорией с наибольшим показателем смертности по ДТП в столице.