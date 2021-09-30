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Диетолог рассказала, с помощью каких продуктов можно поднять иммунитет

Ирина А. Игнатенко

Общество
Диетолог рассказала, с помощью каких продуктов можно поднять иммунитет
Фото: Pixabay

Соблюдение принципов здорового питания — основа хорошего иммунитета. Диетолог Антонина Стародубова рассказала, какие продукты стоит добавить в рацион в период осенних простуд.

— Прежде всего, это повышение употребления овощей и фруктов на регулярной основе, наличие цельнозерновых продуктов, — отметила она в комментарии News.ru.

Также обязательно наличие в рационе источников белка, например рыбы, белого мяса.

Диетолог посоветовала обращать внимание на цвет овощей и фруктов: чем больше там преобладает цвета — тем больше у них различных биологически активных соединений. Также в осенний период не стоит забывать про ягоды, в них содержится большое количество полезных веществ.

До этого врач Сергей Агапкин назвал три необходимых для сердца продукта. Пользу принесут шоколад, курага и шпинат.

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ПродуктыпитаниеИммунитет
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