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Шац переехал в Петербург после развода с Лазаревой

Лала Манушакян

Общество
Шац переехал в Петербург после развода с Лазаревой
Фото: YouTube/Stand-Up Club #1

Комик и телеведущийМихаил Шац после развода со своей супругой Татьяной Лазаревой решил сменить обстановку и перебрался в Санкт-Петербург. Знакомые пары рассказали, что после 25 лет проживания в Москве артист захотел вернуться в родной город.

— Мише захотелось перебраться в родительскую квартиру, пожить там. Она находится в самом центре Питера, плюс вокруг такие места, с которыми связано много воспоминаний из детства. В Москву Михаил планирует прилетать по работе, проекты никуда не делись, — сообщил один из знакомых Шаца.

В свою очередь, бывшая супруга телеведущего, наоборот, решила окончательно обосноваться в Москве после длительного проживания в Испании, сообщает собеседник StarHit.

Ранее Татьяна Лазарева призналась, что официально развелась с Михаилом Шацем. Такое решение они приняли еще три года назад, однако расторгли брак только недавно.

В конце сентября Лазарева рассказала, что в течение нескольких лет принимала антидепрессанты, которые давали хороший результат. Однако позднее артистка решила перестать принимать таблетки.

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