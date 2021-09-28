Татьяна Лазарева призналась, что развелась с Шацем после отмены антидепрессантов

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Телеведущая Татьяна Лазарева призналась, что развод с Михаилом Шацем произошел из-за ее нестабильного психологического состояния. Супруги расстались три года назад после почти 20 лет брака.

Лазарева рассказала, что в течение нескольких лет принимала антидепрессанты, которые давали хороший результат. Однако позднее артистка решила перестать принимать таблетки.

— Раньше, как только я начинала пить эти лекарства, все было хорошо. Спустя два–три месяца лечения меня начинала бесить эта терапия. Перестала принимать антидепрессанты и через два месяца развелась с мужем, — поделилась 55-летняя Лазарева.

Она пояснила, что пила антидепрессанты из-за скачкообразного настроения, пишет StarHit.

До этого Татьяна Лазарева рассказала о своем отношении к современному телевидению. По словам артистки, современные юмористические программы ей не нравятся.

Звезда отметила, что она не против шуток на провокационные темы, однако все зависит от размера аудитории. Также Лазарева призналась, что отказалась от развлекательной направленности в своей работе.