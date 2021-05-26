«Зачем приучать себя к плохому?»: Лазарева рассказала о своем отношении к телевидению
Телеведущая Татьяна Лазарева рассказала о своем отношении к современному телевидению.
По словам артистки, современные юмористические программы ей не нравятся.
— Это, конечно, эзопов язык... Ну не надо смотреть современное ТВ! Зачем приучать себя к плохому? — высказалась ведущая в программе литературного критика Галины Юзефович на YouTube.
Звезда отметила, что не против шуток на провокационные темы, однако все зависит от размера аудитории. Также Лазарева призналась, что отказалась от развлекательной направленности в своей работе.
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