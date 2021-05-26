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«Зачем приучать себя к плохому?»: Лазарева рассказала о своем отношении к телевидению
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

«Зачем приучать себя к плохому?»: Лазарева рассказала о своем отношении к телевидению

Полина Долганова

Звезды

Телеведущая Татьяна Лазарева рассказала о своем отношении к современному телевидению.

По словам артистки, современные юмористические программы ей не нравятся.

— Это, конечно, эзопов язык... Ну не надо смотреть современное ТВ! Зачем приучать себя к плохому? — высказалась ведущая в программе литературного критика Галины Юзефович на YouTube.

Звезда отметила, что не против шуток на провокационные темы, однако все зависит от размера аудитории. Также Лазарева призналась, что отказалась от развлекательной направленности в своей работе.

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