Метеорологи рассказали, почему в Москве мало солнца, несмотря на антициклон

Небо / Фото: Анна Быкова

Особенность осенних антициклонов — наличие низкой облачности. На следующей неделе в столице должно быть более солнечно. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщает Гидрометцентр РФ.

— Столичный регион по-прежнему остается под влиянием обширного антициклона, раскинувшегося над Европейской Россией. Атмосферное давление будет высоким. Вот такая особенность осенних антициклонов – в один прекрасный день ласковый солнечный поток перекрывается низкой облачностью, которая формируется в инверсионном слое или под ним. Инверсия – это, когда температура не падает, а повышается с высотой. При этом замедлено вертикальное перемешивание воздуха, — передает Центр.

Отмечается, что из-за этого воздух будет днем прогреваться меньше, утром и ночью возможны туман и морось, а также дымка. В приземном слое города воздух не будет хорошо очищаться в такую погоду, но в парках и за городской чертой будет значительно комфортнее.

— Значения средней суточной температуры воздуха будут превышать климатическую норму на 1,5-2 градуса. Ночами в выходные от 1 до 6 градусов, днем 9-14, — говорится в сообщении.

Существенных изменений температуры на следующей неделе не ожидается, но облаков может стать меньше.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что 2 и 3 октября в Москву «после небольшой заминки» вернется «старое бабье лето». Также специалист отметил, что температура воздуха днем составит плюс 10–15 градусов. Ночью она снизится до 1–6 градусов выше нуля. При этом стоит ожидать «слабого ветра» со скоростью 1–6 метров в секунду.