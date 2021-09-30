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Паркинг ввели в эксплуатацию в ЖК «Римского-Корсакова, 11» на северо-востоке Москвы

Дарья Чентаева

Город
Паркинг ввели в эксплуатацию в ЖК «Римского-Корсакова, 11» на северо-востоке Москвы
Фото: Pixabay

На северо-востоке Москвы в жилом комплексе «Римского-Корсакова, 11» введен в эксплуатацию новый современный паркинг. На восьми этажах автостоянки сможет парковаться 751 машина. Об этом рассказали в пресс-службе комитета государственного строительного надзора столицы.

— Введена в эксплуатацию наземная многоуровневая автостоянка в составе жилого комплекса «Римского-Корсакова, 11» на северо-востоке Москвы. Объект расположен в Высоковольтном проезде, д. 5, стр. 12, в районе Отрадное, — сообщается в материале.

Общая площадь парковки составит 22,1 тысячи квадратных метров. Также здесь планируется создать помещения общественного назначения площадью 2,3 тысячи квадратных метров, на которых будут находиться офисы и сервисы для обслуживания машин, передает агентство городских новостей «Москва».

На западе столицы, около деревни Захарково, появится новый механизированный паркинг. На девяти надземных и двух подземных этажах смогут парковаться 1383 машины. Общая площадь парковки составит около 34 тысяч квадратных метров. Фасады парковки украсят декоративными элементами, имитирующими листву, и установят архитектурную подсветку.

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