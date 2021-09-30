В Кунцеве построят современный паркинг

Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

На западе столицы около деревни Захарково появится новый механизированный паркинг. На девяти надземных и двух подземных этажах смогут парковаться 1383 машины. Фасады парковки украсят декоративными элементами, имитирующими листву. Оттенки будут переходить от светлых к темным. Об этом сообщил главный столичный архитектор Сергей Кузнецов.

— Комплекс будут отличать оригинальные фасады: начиная со второго этажа предусматривается отделка ограждающих конструкций декоративной штукатуркой с металлизированным эффектом и поверх нее — размещение объемных декоративных элементов из металлокассет, по форме напоминающих листья. Кроме того, на кровле будет выполнено озеленение с помощью крупноразмерных деревьев в кадках. Для такого утилитарного сооружения, как паркинг, это поистине уникальный проект и отличный пример, который можно брать на вооружение, — рассказал архитектор.

Общая площадь парковки составит около 34 тысяч квадратных метров. На фасадах планируют установить архитектурную подсветку, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что механизированную парковку построят рядом с деревней Захарково в СЗАО Москвы. Специалисты украсят фасады паркинга декоративными листьями из металлокассет.