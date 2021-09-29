Декоративные листья украсят фасады новой парковки на северо-западе Москвы
Механизированную парковку построят рядом с деревней Захарково в СЗАО Москвы. Об этом в среду, 29 сентября, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
Специалисты украсят фасады паркинга декоративными листьями из металлокассет.
На кровле нового объекте появится озеленение с деревьями в кадках.
По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, такое решение является уникальной идеей и отличным примером для будущих парковок в городе.
Высота сооружения составит девять этажей над землей и два подземных этажа. На парковке смогут припарковаться 1383 водителя.
На первом этаже здания планируется организовать общественное пространство, где можно будет отправить свой автомобиль на парковку и забрать его обратно, передает «Москва 24».
Парковки для беспилотных автомобилей могут появиться на улицах крупных городов. Это поможет технологическим новинкам размещаться упорядоченно, а пилотируемые машины не будут мешать алгоритмам их работы. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал аналитик рабочей группы «Автонет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Пилипишин.