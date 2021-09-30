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Полиция задержала мужчину, который открыл стрельбу в школе Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Полиция задержала мужчину, который открыл стрельбу в школе Москвы
Фото: nekrasovka.mos.ru
Россия, Москва, Палехская улица, 10 Карта всех событий

Задержан мужчина, который устроил стрельбу в одной из московских школ после конфликта дочери с одноклассниками. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 30 сентября, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу.

По словам представителя ведомства, сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого в стрельбе на территории школы Ярославского района столицы.

— Предварительно установлено, что у ученицы 10-го класса школы, расположенной по адресу ул. Палехская, д. 10, произошел конфликт с ее знакомыми молодыми людьми, о котором она сообщила своему отцу. Отец девушки прибыл в школу и в ходе разговора произвел один выстрел вверх из травматического оружия, — пояснил сотрудник ведомства.

В пресс-службе также отметили, что в результате инцидента в школе пострадавших нет.

28 сентября сообщалось, что мужчина в камуфляжной форме и с предметом, похожим на ружье, пытался пробраться на территорию детского сада в Казани. Родители заметили, как подозрительный мужчина ходил вокруг учреждения и пытался открыть калитку. В какой-то момент он остановился у забора.

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