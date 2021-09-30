Лукашенко назвал выдумкой Запада идею вхождения Белоруссии в состав России

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Вопрос о вхождении Белоруссии в состав России в настоящее время на повестке дня не стоит. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 30 сентября.

Он подчеркнул, что подобные заявления являются «выдумкой коллективного Запада». По его словам, руководство Белоруссии и власти РФ достаточно умны, чтобы создать сильный союз из суверенных государств.

Лукашенко добавил, что рассчитывает на помощь России в случае вооруженного конфликта.

— И в случае конфликта, мы это не скрываем, нас вся западная часть Вооруженных Сил России будет поддерживать. Я вас не пугаю. Я просто вам напоминаю то, о чем мы постоянно говорим, — заявил Лукашенко в интервью CNN.

9 сентября сообщалось, что президент России Владимир Путин согласовал с белорусским коллегой Александром Лукашенко все 28 программ по Союзному государству. Это, по словам российского лидера, придаст мощный импульс, стимул дальнейшему росту экономик двух стран, будет способствовать увеличению производительности труда, а также поможет в создании дополнительных рабочих мест.

В документах идет речь об интеграции валютных систем, о борьбе с терроризмом и принципах взимания косвенных налогов. Договор о едином газовом рынке будет подписан до 1 декабря 2023 года.