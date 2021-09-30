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Компаниям Philip Morris и Altria запретили импортировать и продавать Iqos в США

Анастасия Волоснова

Общество
Компаниям Philip Morris и Altria запретили импортировать и продавать Iqos в США
Фото: Pixabay

Комиссия по международной торговле США признала, что Iqos нарушает патенты другой корпорации, из-за чего компаниям Philip Morris и Altria запретили импортировать и реализовывать продукт в стране. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщает CNBC.

По данным комиссии, были нарушены два патента Reynolds American, которая является дочерней компанией British American Tobacco — производителей систем для нагревания табака Glo, вейпов Vype и Vuse.

Компании Philip Morris и Altria планируют оспорить решение. Запрет вступит в силу после подписания соответствующего документа президентом США Джо Байденом.

Иск против Philip Morris также подавали в других странах, но суды Великобритании и Греции не удовлетворили запрос, передает CNBC.

Курение, как и алкоголь, вредит здоровью жителям многих стран. 12 июня сообщалось, что в 2020 году в России выросла смертность от алкоголя и психических расстройств. По данным Росстата, от алкоголя в стране умерли за этот год 50 435 человек, а в 2019-м аналогичный показатель составлял 47 427 умерших.

Количество смертей от психических расстройств увеличилось на 20 процентов. По названным причинам скончались 25 159 человек, в 2019 году было 19 440 умерших.

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