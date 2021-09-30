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Съезд с Новорязанского шоссе на Смирновскую улицу в Люберцах временно закрыли

Дарья Чентаева

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Съезд с Новорязанского шоссе на Смирновскую улицу в Люберцах временно закрыли
Фото: Вечерняя Москва

В подмосковных Люберцах временно закрыли съезд с Новорязанского шоссе на улицу Смирновскую. Данные меры приняты в связи с аварийными работами. Об этом рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

— В связи с проведением аварийных работ временно закрыт съезд с Новорязанского шоссе на улицу Смирновскую в Люберцах, — сообщается в материале.

Отмечается, что для заезда в Люберцы автолюбители могут использовать объездные дороги: Рязанское шоссе, Южную улицу, бульвар Генерала Кузнецова, Октябрьский (Лермонтовский) проспект, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По данным пресс-службы, о сроках завершения ремонта сообщат позднее.

Водителям необходимо быть внимательнее и заранее планировать свои маршруты.

Ранее стало известно, что в Люберцах реконструируют стадион «Торпедо». Ремонтные работы проведут в 2022 году. Стадион получит большое современное футбольное поле с искусственным покрытием, площадку для силовых видов спорта. Кроме того, здесь появятся плоскостные спортивные объекты, на которых горожане смогут играть в футбол, волейбол, баскетбол. Площадь стадиона составляет 48 тысяч квадратных метров.

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