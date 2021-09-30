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Эксперт рассказала, где отдохнули петербуржцы этим летом

Ирина А. Игнатенко

Общество
Эксперт рассказала, где отдохнули петербуржцы этим летом
Фото: Pixabay

Этим летом жители Петербурга в основном отдавали предпочтение внутреннему туризму. Об этом ФАН рассказала экономист Марина Морозова.

По ее словам, период пандемии негативно отразился на доходах местных жителей. Поэтому многие отказались от поездок или выбрали места для отдыха в пределах страны. Кроме того, далекие поездки в условиях пандемии вызывают опасения.

— Люди могут где-то застрять, в частности, за границей, и могут не пройти меры безопасности против COVID-19, которые выдвигают те или иные страны, — отметила она.

Морозова добавила, что в основном петербуржцы этим летом предпочитали путешествовать по Ленобласти, курортным районам Санкт-Петербурга и ближайшему пригороду.

Ранее туроператоры назвали топ-10 направлений, по которым продают больше всего туров на ноябрьские праздники. Лидером рейтинга стал Краснодарский край.

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