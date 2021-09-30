Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-замглавы столичной таможни Цуканова

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Расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника таможни — начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров Московской таможни Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы Российской Федерации Сергея Цуканова завершено. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере. Об этом в четверг, 30 сентября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

В октябре прошлого года Цуканову предъявили обвинение в получении взятки в размере 500 тысяч рублей. За эту сумму мужчина пообещал ускорить допуск к изъятым во время проверки товарам. В ходе оперативных мероприятий он был задержан при получении денежных средств.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

— Установлены и допрошены более 20 свидетелей, проведены сложные судебные экспертизы, в том числе фоноскопические и криминалистические, выводы которых в совокупности с иными доказательствами полностью изобличают фигуранта в инкриминированном ему преступном деянии, — рассказывает Иванова.

По словам представителя ведомства, уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

В сентябре сообщалось еще об одном уголовном деле, связанном со взяткой. Суд Томской области приговорил бывшего заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова к четырем годам колонии строгого режима. Кроме того, Суриков должен будет заплатить штраф семь миллионов рублей за получение крупных взяток. Чиновника признали виновным в получении взяток в виде стройматериалов в интересах двух компаний.