Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-замглавы столичной таможни Цуканова

Михаил Алимов

Происшествия
Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-замглавы столичной таможни Цуканова
Фото: СК РФ

Расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника таможни — начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров Московской таможни Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы Российской Федерации Сергея Цуканова завершено. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере. Об этом в четверг, 30 сентября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

В октябре прошлого года Цуканову предъявили обвинение в получении взятки в размере 500 тысяч рублей. За эту сумму мужчина пообещал ускорить допуск к изъятым во время проверки товарам. В ходе оперативных мероприятий он был задержан при получении денежных средств.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

— Установлены и допрошены более 20 свидетелей, проведены сложные судебные экспертизы, в том числе фоноскопические и криминалистические, выводы которых в совокупности с иными доказательствами полностью изобличают фигуранта в инкриминированном ему преступном деянии, — рассказывает Иванова.

По словам представителя ведомства, уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

В сентябре сообщалось еще об одном уголовном деле, связанном со взяткой. Суд Томской области приговорил бывшего заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова к четырем годам колонии строгого режима. Кроме того, Суриков должен будет заплатить штраф семь миллионов рублей за получение крупных взяток. Чиновника признали виновным в получении взяток в виде стройматериалов в интересах двух компаний.

Читайте также:
Уголовные делаТаможняМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Вера Москвина
Вера Москвина

Как обуздать ретивого дворника

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Странная история в русском хоккее

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный немецкий вопрос: третьим будешь?

Все мнения
О проекте