Экс-главу концерна «Тракторные заводы» арестовали по делу о крупной растрате

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Бывший руководитель концерна «Тракторные заводы» Михаил Болотин заключен под стражу по делу о крупной растрате. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Лефортовского суда Москвы в четверг, 30 сентября.

— Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 30.09.2021 года в отношении Болотина Михаила Григорьевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 11 суток, то есть до 9 ноября 2021 года, — заключили в пресс-службе суда.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Присвоение или растрата». Его фигурантами также являются руководитель казначейства концерна Ирина Восторгина и замглавы концерна по корпоративным финансам и экономике концерна «Тракторные заводы» Михаил Школьник.

До этого Лефортовский суд также заключили под стражу Михаила Школьника по делу о крупной растрате до 9 ноября текущего года.

В среду, 29 сентября, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего начальника Федерального казенного учреждения «Научно-исследовательский институт» ФСИН России Андрея Быкова. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, своими действиями Быков причинил ущерб на сумму свыше 40 миллионов рублей.