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Более 1,7 тысячи пешеходов-нарушителей нашли сотрудники ГИБДД Москвы в ходе рейда 28 сентября

Михаил Алимов

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Более 1,7 тысячи пешеходов-нарушителей нашли сотрудники ГИБДД Москвы в ходе рейда 28 сентября
Пешеходный переход / Фото: Анна Быкова

Сотрудники ГИБДД 28 сентября провели в столице профилактическое мероприятие «Пешеход». Они пресекли свыше 1,7 тысячи нарушений пешеходами правил дорожного движения (ПДД). Об этом в четверг, 30 сентября, сообщает пресс-служба управления.

— За время рейда сотрудниками ГИБДД пресечено 1 тысяча 740 нарушений правил дорожного движения, допущенных пешеходами, из них 113 — с использованием средств индивидуальной мобильности, — говорится в сообщение ведомства в Telegram-канале.

Особое внимание обращалось на переход улицы в неположенном месте, переход на красный свет или рядом с едущими транспортными средствами. С детьми-пешеходами и их родителями сотрудники провели профилактические беседы.

Среди водителей выявлено 943 нарушения, относящихся к непредоставлению преимущества пешеходам. Им напомнили о внимательности, подчеркнув ее важность в непогоду и темное время суток, а также посоветовали снижать скорость перед пешеходными переходами.

27 сентября сообщалось, что на минувшей неделе в Москве произошло 174 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в которых пострадали 190 человек и еще восемь погибли. Наиболее распространенный вид ДТП — наезд на пешеходов. Всего за минувшую неделю зарегистрировано 70 таких случаев. При этом в 22 эпизодах наезд происходил в зоне действия пешеходного перехода.

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