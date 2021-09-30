Андрей Бочкарев сообщил, что еще 11 новостроек начали заселять по реновации в Москве

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В Москве переданы под заселение еще 11 «стартовых» домов по программе реновации жилья. Об этом в четверг, 30 сентября, заявил заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В Москве началось заселение еще одиннадцати «стартовых» жилых домов, построенных по программе реновации. Новостройки, в которых порядка 3 тысяч квартир, располагаются в шести округах столицы, — рассказал он.

В этих домах новые квартиры получат около 7,8 тысячи человек.

Глава департамента строительства Москвы перечислил, где находятся новостройки. Они располагаются по следующим адресам: улица Базовская, дом 17 в САО, улица Юных Ленинцев, дом 73, улица Краснодонская, дом 46/1 и дом 48, а также улица Люблинская, дом 111 и дом 113 в ЮВАО, улица Гарибальди, дом 18 в ЮЗАО, Молодогвардейская улица, дом 44 и Кастанаевская улица, дом 65 в ЗАО, улица Плеханова, дом 22 в ВАО и поселение Мосрентген, квартал 24, дом 1 корпус 4, 5 в ТиНАО.

Он отметил, что с момента начала программы реновации в столице в 125 новых домов переселились более 40 тысяч жителей.

До этого Бочкарев сообщил, что в Басманном районе ЦАО завершается основной объем работ по строительству жилого дома для участников программы реновации. По его словам, в настоящее время специалисты завершают благоустройство прилегающей территории, где появятся спортивные и детские площадки, а также места для отдыха взрослых.