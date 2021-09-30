Психолог дал совет, как родителям решать конфликты между детьми

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Взрослым людям не следует решать конфликты между детьми под влиянием сильных эмоций. Первое, что нужно сделать, — успокоиться, а затем вступить в диалог с оппонентами, отмечает психолог-консультант Илья Шабшин.

— Важно понимать, что нельзя действовать под наплывом эмоций, особенно при детях. Конфликты следует решать словами, но не силой, и в правильном месте, — пояснил он в комментарии РИАМО.

Специалист отметил, что взрослым людям нужно всегда помнить о границах дозволенного поведения в обществе. Если же негативные эмоции и злость берут верх, стоит остановиться, медленно вдохнуть и выдохнуть.

Этот прием позволит успокоиться.

До этого психолог Павел Жавнеров перечислил основные причины появления эмоционального выгорания и рассказал об эффективных способах борьбы с таким явлением.