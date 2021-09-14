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Психолог назвал причины эмоционального выгорания и способы борьбы с недугом

Виктория Сикерина

Общество
Психолог назвал причины эмоционального выгорания и способы борьбы с недугом
Фото: pexels.com/Andrea Piacquadio

Психолог Павел Жавнеров перечислил основные причины появления эмоционального выгорания и рассказал об эффективных способах борьбы с таким явлением.

По его словам, лечение следует производить на основе двух направлений: обстоятельства и образ жизни.

— Если у человека тяжелый период, он должен специально отдыхать. Это могут быть спорт, прогулки — что угодно, что перезагрузит его сознание и позволит отвлечься от проблем, проектов. А также вещи, направленные на релаксацию, такие как медитация или просмотр чего-то легкого, — заявил эксперт.

Также человек может отвлечь себя с помощью непривычного вида деятельности. Например, можно начать рисовать или вышивать.

При этом Павел Жавнеров особое внимание уделил образу жизни. Чтобы выбраться из состояния эмоционального выгорания, следует хорошо питаться и спать. В случае бессонницы резко снижается эффективность, а впоследствии увеличивается уровень стресса. Для сохранения стабильного психологического состояния необходимо соблюдать строгий режим: рано засыпать, вовремя просыпаться, правильно и регулярно питаться и заниматься спортом.

Психолог посоветовал тем, кто на постоянной основе испытывает раздражение, агрессию, обиду и страх, обратиться к врачу. Также причинами эмоционального выгорания он назвал недоедание, переутомление, вредные привычки и постоянный стресс.

— При этом критериев эмоционального выгорания как такового пока нет, поэтому многие люди начинают свои эмоциональные перегрузки воспринимать как эмоциональное выгорание. Это примерно как с термином «депрессия»: каждый человек считает, что у него именно это, — заключил Павел Жавнеров в беседе с ИА «НСН».

Ранее психолог и эксперт по личностному развитию Анастасия Волошина объяснила, как предотвратить депрессивное состояние после отпуска. Специалист отметила, что самое главное в этом вопросе — плавный переход от работы к отпуску, и наоборот.

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