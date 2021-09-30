Соглашение на поставку российского газа в Молдавию продлили на октябрь

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Контракт на поставку российского газа в Молдавию продлили до конца октября текущего года. Об этом рассказал министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну в четверг, 30 сентября.

Контракт истекал в сентябре 2021 года, однако его решили продлить. При этом продление было выполнено на тех же условиях, по которым Молдавия получила газ в сентябре.

— Чтобы не ставить под угрозу краткосрочные поставки, несколько минут назад мы подтвердили продление контракта между «Молдовагаз» и Газпромом на один месяц, — отметил Спыну, слова которого приводит ТАСС.

30 сентября цена газа в Европе вновь побила исторический рекорд и превысила 1100 долларов за тысячу кубометров.

Европу ждет повышение цен на газ из-за газопровода «Северный поток — 2». Об этом ранее заявил эксперт по энергетике, бывший участник Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман.

Он считает, что «спекуляции вокруг пуска» трубопровода якобы стали причиной роста цен на газ в Европе, а ситуация будет только ухудшаться.