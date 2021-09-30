Опасное облако на острове Пальме может угрожать здоровью граждан

облако

Жителей испанского острова Пальма попросили принять все меры предосторожности в связи с возможным ухудшением качества воздуха. Как сообщила витель PevolcaМария Хосе Бланко, это связано с продолжающимся извержением вулкана.

Отмечается, что многие жители острова жалуются на запах тухлых яиц, пишет РИА Новости.

— Мы рекомендуем соблюдать меры предосторожности, установленные в наших предыдущих сводках, — заявила Мария Хосе Бланко на пресс-конференции.

На данный момент загрязнение воздуха не предоставляет угрозы для здоровья. Несмотря на это, эксперты считают, что в ближайшее время на западе острова может сформироваться опасное облако из сероводорода и вулканического ветра.

29 сентября «ВМ» писала, что лава из вулкана добралась до океана.

Вулкан извергается с 19 сентября. Стихия уничтожила большое количество построек и жилых зданий, оставив людей без крова. Более 6000 местных жителей были эвакуированы.

По прогнозам Института вулканологии Канарских островов, извержение может продлиться от 24 до 84 дней.

Извержение вулкана на Пальме в последний раз происходило в 1971 году.