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Опасное облако на острове Пальме может угрожать здоровью граждан

Василий Плиткин

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Опасное облако на острове Пальме может угрожать здоровью граждан
облако

Жителей испанского острова Пальма попросили принять все меры предосторожности в связи с возможным ухудшением качества воздуха. Как сообщила витель PevolcaМария Хосе Бланко, это связано с продолжающимся извержением вулкана.

Отмечается, что многие жители острова жалуются на запах тухлых яиц, пишет РИА Новости.

— Мы рекомендуем соблюдать меры предосторожности, установленные в наших предыдущих сводках, — заявила Мария Хосе Бланко на пресс-конференции.

На данный момент загрязнение воздуха не предоставляет угрозы для здоровья. Несмотря на это, эксперты считают, что в ближайшее время на западе острова может сформироваться опасное облако из сероводорода и вулканического ветра.

29 сентября «ВМ» писала, что лава из вулкана добралась до океана.

Вулкан извергается с 19 сентября. Стихия уничтожила большое количество построек и жилых зданий, оставив людей без крова. Более 6000 местных жителей были эвакуированы.

По прогнозам Института вулканологии Канарских островов, извержение может продлиться от 24 до 84 дней.

Извержение вулкана на Пальме в последний раз происходило в 1971 году.

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