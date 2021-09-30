Напольная плита обрушилась в подъезде жилого дома на западе столицы

Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, Витебская улица, 8к1 Карта всех событий

Напольная плита обрушилась в подъезде жилого дома в Западном административное округе (ЗАО) Москвы. Об этом в четверг, 30 сентября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах города.

Отмечается, что инцидент произошел на Витебской улице в доме №8к1.

Площадь обрушения составила четыре квадратных метра.

По информации источника, пострадавших в ходе происшествия обнаружено не было.

В четверг, 30 сентября, в пресс-службе ГУ МВД России по столице рассказали, что прохожий пытался ограбить женщину в Зеленограде.

Мужчина попытался украсть у проходившей женщины сумку. Позже она сообщила, что злоумышленник несколько раз ударил ее рукой и угрожал жестяной банкой. В какой-то момент пострадавшей удалось вырваться. Нападавший впоследствии скрылся.

Также в четверг, 30 сентября, старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова сообщила, что мужчину жестоко избили ковшом экскаватора на западе Москвы. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».